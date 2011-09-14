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    Габриэль Вильянти - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Вильянти
    Команда Оцелул
    Состав Основной
    Родной город Кордоба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 1979 (43 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оцелул 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2011 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 1:0 Оцелул (Галац)
    22.11.2011 67' -84' Оцелул (Галац) 2:3 Базель (Базель)
    18.10.2011 87' -90' Оцелул (Галац) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    27.09.2011 46' -90' Оцелул (Галац) 0:1 Бенфика (Лиссабон)
    14.09.2011 86' -90' Базель (Базель) 2:1 Оцелул (Галац)
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