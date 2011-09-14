Габриэль Вильянти - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Вильянти
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Вильянти
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кордоба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оцелул
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2011
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|Оцелул (Галац)
|22.11.2011
|67' -84'
|Оцелул (Галац)
|2:3
|Базель (Базель)
|18.10.2011
|87' -90'
|Оцелул (Галац)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.09.2011
|46' -90'
|Оцелул (Галац)
|0:1
|Бенфика (Лиссабон)
|14.09.2011
|86' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
|Оцелул (Галац)