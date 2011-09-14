Кристиан Сарги - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Сарги
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Сарги
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оцелул
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.11.2011
|1' -90'
|Оцелул (Галац)
|2:3
|Базель (Базель)
|02.11.2011
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Оцелул (Галац)
|87'
|18.10.2011
|Был в запасе
|Оцелул (Галац)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.09.2011
|Был в запасе
|Оцелул (Галац)
|0:1
|Бенфика (Лиссабон)
|14.09.2011
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:1
|Оцелул (Галац)