Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айкут Акгюн - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Айкут
    Фамилия Акгюн
    Команда Карабюкспор
    Состав Основной
    Родной город Трабзон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -90' Лацио (Рим) 0:0 Трабзонспор (Трабзон)
    21'
    08.11.2013 Был в запасе Легия (Варшава) 0:2 Трабзонспор (Трабзон)
    03.10.2013 57' -90' Трабзонспор (Трабзон) 3:3 Лацио (Рим)
    19.09.2013 46' -90' Аполлон (Лимассол) 1:2 Трабзонспор (Трабзон)
    • Читайте нас: 
    11