Айкут Акгюн - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Айкут
|Фамилия
|Акгюн
|Команда
|Карабюкспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Айкут
|Фамилия
|Акгюн
|Команда
|Карабюкспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|21'
|08.11.2013
|Был в запасе
|Легия (Варшава)
|0:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|03.10.2013
|57' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:3
|Лацио (Рим)
|19.09.2013
|46' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)