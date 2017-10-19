Ферхат Озторун - статистика
#87 | Защитник
|Имя
|Ферхат
|Фамилия
|Озторун
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Ферхат
|Фамилия
|Озторун
|Команда
|Истанбул Башакшехир
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|23.11.2017
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|02.11.2017
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Коньяспор (Конья)
|19.10.2017
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)