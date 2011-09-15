Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роан Рикеттс - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Роан
    Фамилия Рикеттс
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Клэпхэм
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    30.11.2011 Был в запасе Рубин (Казань) 4:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    03.11.2011 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 1:3 ПАОК (Салоники)
    20.10.2011 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    29.09.2011 72' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.09.2011 1' -61' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:3 Рубин (Казань)
    • Читайте нас: 
    11