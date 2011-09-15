Билли Деннехи - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Деннехи
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трали
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Имя
|Билли
|Фамилия
|Деннехи
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трали
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|6
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|30.11.2011
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|4:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|11'
|03.11.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|51'
|20.10.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|48' 76'
|29.09.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2011
|54' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:3
|Рубин (Казань)