Гэри МакКейб - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|МакКейб
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|70
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|МакКейб
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1988 (34 года)
|Рост
|170
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|30.11.2011
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|4:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|03.11.2011
|1' -46'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|20.10.2011
|84' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|29.09.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|18'
|15.09.2011
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:3
|Рубин (Казань)