Дэн Мюррей - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Мюррей
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|192
|Вес
|88
|Имя
|Дэн
|Фамилия
|Мюррей
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кембридж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|192
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|24'
|30.11.2011
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|4:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|63'
|03.11.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|20.10.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|29.09.2011
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:3
|Рубин (Казань)