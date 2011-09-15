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    Дэн Мюррей - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Дэн
    Фамилия Мюррей
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Кембридж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1982 (40 лет)
    Рост 192
    Вес 88
    Статистика по турнирам
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