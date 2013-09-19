Марсело Оливейра - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1981 (41 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|87'
|07.11.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|90'
|24.10.2013
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|03.10.2013
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|64'
|19.09.2013
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)