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06.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
06.07.25 / 06.01.26
Свободный агент
12.01.24 / 06.07.25
Свободный агент
26.07.23 / 12.01.24
Свободный агент
27.08.21 / 26.07.23
Свободный агент
04.01.21 / 30.06.21
Аренда 500 тыс €
08.01.18 / 27.08.21
11,50 млн €
10.02.17 / 08.01.18
6,20 млн €
01.01.15 / 10.02.17
4 млн €
10.01.13 / 01.01.15
2 млн €
08.02.12 / 31.12.12
Аренда 500 тыс €
02.07.11 / 10.01.13
2,80 млн €
01.07.11 / 02.07.11
2 млн €
01.07.10 / 30.06.11
Аренда
01.01.10 / 30.06.10
Аренда