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    Халлгримур Йонассон - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Халлгримур
    Фамилия Йонассон
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Исландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2013 Был в запасе Хорватия 2:0 Исландия
    15.11.2013 Был в запасе Исландия 0:0 Хорватия
    15.10.2013 Был в запасе Норвегия 1:1 Исландия
    11.10.2013 Был в запасе Исландия 2:0 Кипр
    10.09.2013 90' -90' Исландия 2:1 Албания
    06.09.2013 Был в запасе Швейцария 4:4 Исландия
    07.06.2013 Был в запасе Исландия 2:4 Словения
    22.03.2013 Был в запасе Словения 1:2 Исландия
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