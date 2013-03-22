Халлгримур Йонассон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Халлгримур
|Фамилия
|Йонассон
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Халлгримур
|Фамилия
|Йонассон
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Исландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2013
|Был в запасе
|Хорватия
|2:0
|Исландия
|15.11.2013
|Был в запасе
|Исландия
|0:0
|Хорватия
|15.10.2013
|Был в запасе
|Норвегия
|1:1
|Исландия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Исландия
|2:0
|Кипр
|10.09.2013
|90' -90'
|Исландия
|2:1
|Албания
|06.09.2013
|Был в запасе
|Швейцария
|4:4
|Исландия
|07.06.2013
|Был в запасе
|Исландия
|2:4
|Словения
|22.03.2013
|Был в запасе
|Словения
|1:2
|Исландия