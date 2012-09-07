Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георгий Овсяников - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Георгий
    Фамилия Овсяников
    Состав Основной
    Родной город Шингерей
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2013 82' -90' Молдавия 1:1 Польша
    16.10.2012 Был в запасе Сан-Марино 0:2 Молдавия
    12.10.2012 78' -90' Молдавия 0:0 Украина
    11.09.2012 46' -90' Польша 2:0 Молдавия
    07.09.2012 85' -90' Молдавия 0:5 Англия
    • Читайте нас: 
    11