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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Молдова
Сан-Марино - Молдова: обзор матча 16 октября 2012
Сан-Марино
16.10.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
0 : 2
Завершен
Молдова
73'
С. Даду (П)
78'
А. Епуряну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Молдова
81'
Замена
Е. Чеботару
️️️️
И. Пикущак
78'
ГОЛ! 0:2!
А. Епуряну
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Даду
Желтая карточка
Л. Бускарини
72'
71'
Замена
С. Даду
️️️️
А. Дедов
Замена
А. Сельва
️️️️
М. Марани
67'
Желтая карточка
Ф. Витаиоли
63'
Замена
Э. Чибелли
️️️️
П. Мацца
61'
59'
Замена
А. Патраш
️️️️
А. Суворов
Желтая карточка
Д. Симончини
56'
55'
Желтая карточка
В. Бордиян
Желтая карточка
М. Витаиоли
51'
Замена
Д. Ваннуччи
️️️️
М. Палацци
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
0
Александру Оника
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Сан-Марино
0
Федерико Валентини
ВР
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Энрико Чибелли
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
2
Мариан Столеру
ЦП
13
Валерий Андроник
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
0
Сергей Ковальчук
ЦП
11
Сергей Даду
ЦФ
14
Георгий Овсяников
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
3-2-2-2
23
Симончини
13
Делла Валле
6
Симончини
4
Витаиоли
3
Палацци
13
Бускарини
0
Боллини
14
Червеллини
7
Витаиоли
0
Марани
4-1-2-3
12
Намашко
0
Бордиян
0
Булгару
6
Епуряну
4
Головатенко
8
Гацкан
0
Оника
11
Суворов
16
Пикущак
0
Алексеев
10
Дедов
3
Палацци
20
Ваннуччи
20
Ваннуччи
3
Палацци
18
Мацца
0
Чибелли
0
Чибелли
18
Мацца
0
Марани
20
Сельва
20
Сельва
0
Марани
10
Дедов
11
Даду
11
Даду
10
Дедов
16
Пикущак
9
Чеботару
9
Чеботару
16
Пикущак
11
Суворов
19
Патраш
19
Патраш
11
Суворов
Остались в запасе
Сан-Марино
Молдова
0
Федерико Валентини
ВР
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
14
Георгий Овсяников
ЦФ
0
Александр Пащенко
ЦП
2
Мариан Столеру
ЦП
13
Валерий Андроник
ЦП
0
Андриан Негай
ВР
15
Анатолий Дорош
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
0
Федерико Валентини
ВР
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
Остались в запасе
14
Георгий Овсяников
ЦФ
0
Александр Пащенко
ЦП
2
Мариан Столеру
ЦП
13
Валерий Андроник
ЦП
0
Андриан Негай
ВР
15
Анатолий Дорош
ЦФ
23
Сергей Пащенко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Сергей Ковальчук
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Сан-Марино - Молдова
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
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