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    Иван Вудс - статистика

    Имя Иван
    Фамилия Вудс
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальта 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 1' -81' Мальта 0:2 Израиль
    66'
    07.10.2011 70' -90' Латвия 2:0 Мальта
    06.09.2011 90' -90' Мальта 1:1 Грузия
    02.09.2011 82' -90' Мальта 1:3 Хорватия
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