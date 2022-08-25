Йоона Тойвио - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Йоона
|Фамилия
|Тойвио
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сипоо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Йоона
|Фамилия
|Тойвио
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сипоо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|54' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|27.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|06.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:1
|Лудогорец (Разград)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)