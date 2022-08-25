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    Йоона Тойвио - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Йоона
    Фамилия Тойвио
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Родной город Сипоо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 апреля 1988 (34 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 54' -90' Бетис (Севилья) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    27.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    06.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:1 Лудогорец (Разград)
    15.09.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    08.09.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 0:2 Бетис (Севилья)
    25.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:1 ХИК (Хельсинки)
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