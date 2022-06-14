Статистика по турнирам

Лига наций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011