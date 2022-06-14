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Эрнестас Шеткус
Статистика
Эрнестас Шеткус - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1985 (41)
#13 | Вратарь
Литва
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига наций 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Литва
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Турция
2 : 0
14.06.2022
Литва
Был в запасе
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
2 : 1
11.06.2022
Литва
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Литва
0 : 6
07.06.2022
Турция
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Литва
0 : 2
04.06.2022
Люксембург
1' - 90'
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