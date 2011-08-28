Нестор Сусаета - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Нестор
|Фамилия
|Сусаета
|Команда
|Райо Махадаонда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Имя
|Нестор
|Фамилия
|Сусаета
|Команда
|Райо Махадаонда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2011
|78' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|4:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|26.10.2011
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Малага (Малага)
|24.09.2011
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|6:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|21.09.2011
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Леванте (Валенсия)
|28.08.2011
|85' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)