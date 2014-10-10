Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Талеб Тватиха - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Талеб
    Фамилия Тватиха
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2015 Был в запасе Израиль 0:1 Бельгия
    28.03.2015 Был в запасе Израиль 0:3 Уэльс
    13.10.2014 1' -90' Андорра 1:4 Израиль
    10.10.2014 Был в запасе Кипр 1:2 Израиль
    • Читайте нас: 
    11