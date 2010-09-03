Жоэль Китенж - статистика
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Китенж
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1987 (35 лет)
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Китенж
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2011
|46' -90'
|Люксембург
|0:2
|Румыния
|07.06.2011
|60' -90'
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|12.10.2010
|53' -90'
|Франция
|2:0
|Люксембург
|03.09.2010
|46' -90'
|Люксембург
|0:3
|Босния и Герцеговина