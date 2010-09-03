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    Жоэль Китенж - статистика

    Имя Жоэль
    Фамилия Китенж
    Команда Фола
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2011 46' -90' Люксембург 0:2 Румыния
    07.06.2011 60' -90' Белоруссия 2:0 Люксембург
    12.10.2010 53' -90' Франция 2:0 Люксембург
    03.09.2010 46' -90' Люксембург 0:3 Босния и Герцеговина
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