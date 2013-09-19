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    Элис Бакай - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Элис
    Фамилия Бакай
    Команда Скендербеу
    Состав Основной
    Родной город Тирана
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июня 1987 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 0:1 Черноморец (Одесса)
    29.11.2013 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:1 Динамо (Загреб)
    03.10.2013 1' -56' Черноморец (Одесса) 0:2 ПСВ (Эйндховен)
    19.09.2013 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:2 Черноморец (Одесса)
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