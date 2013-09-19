Элис Бакай - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Элис
|Фамилия
|Бакай
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Элис
|Фамилия
|Бакай
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тирана
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|29.11.2013
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|03.10.2013
|1' -56'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:2
|Черноморец (Одесса)