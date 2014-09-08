Том Латерца - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Латерца
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мондерканж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Том
|Фамилия
|Латерца
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мондерканж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2015
|78' -90'
|Словакия
|3:0
|Люксембург
|12.10.2014
|Был в запасе
|Люксембург
|0:4
|Испания
|09.10.2014
|75' -90'
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|90'
|08.09.2014
|67' -90'
|Люксембург
|1:1
|Белоруссия