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    Том Латерца - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Латерца
    Команда Фола
    Состав Основной
    Родной город Мондерканж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2015 78' -90' Словакия 3:0 Люксембург
    12.10.2014 Был в запасе Люксембург 0:4 Испания
    09.10.2014 75' -90' Северная Македония 3:2 Люксембург
    90'
    08.09.2014 67' -90' Люксембург 1:1 Белоруссия
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