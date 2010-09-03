Ким Кинцигер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Кинцигер
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1987 (35 лет)
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Кинцигер
|Команда
|Дифферданж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2010
|Был в запасе
|Франция
|2:0
|Люксембург
|08.10.2010
|1' -90'
|Люксембург
|0:0
|Белоруссия
|74'
|07.09.2010
|1' -90'
|Албания
|1:0
|Люксембург
|03.09.2010
|1' -90'
|Люксембург
|0:3
|Босния и Герцеговина