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    Ким Кинцигер - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ким
    Фамилия Кинцигер
    Команда Дифферданж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2010 Был в запасе Франция 2:0 Люксембург
    08.10.2010 1' -90' Люксембург 0:0 Белоруссия
    74'
    07.09.2010 1' -90' Албания 1:0 Люксембург
    03.09.2010 1' -90' Люксембург 0:3 Босния и Герцеговина
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