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    Давид Хуберт - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Хуберт
    Команда Роял Мускрон-Перувельц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1988 (35 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 1' -90' Генк (Генк) 0:0 Базель (Базель)
    22.11.2012 Был в запасе Фехервар (Секешфехервар) 0:1 Генк (Генк)
    09.11.2012 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 1:1 Генк (Генк)
    25.10.2012 Был в запасе Генк (Генк) 2:1 Спортинг (Лиссабон)
    04.10.2012 Был в запасе Базель (Базель) 2:2 Генк (Генк)
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