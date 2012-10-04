Давид Хуберт - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Хуберт
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1988 (35 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Хуберт
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1988 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Базель (Базель)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:1
|Генк (Генк)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Генк (Генк)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Спортинг (Лиссабон)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:2
|Генк (Генк)