Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011