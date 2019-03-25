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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Болгария
Косово - Болгария: обзор матча 25 марта 2019
Косово
25.03.2019, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Болгария
61'
А. Зенели
39'
В. Божиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Болгария
Желтая карточка
Б. Халими
90'
+2
86'
Желтая карточка
В. Антов
80'
Замена
В. Антов
️️️️
Г. Костадинов
Замена
Л. Пакярада
️️️️
Б. Кололли
78'
Желтая карточка
Х. Криэциу
71'
68'
Замена
П. Занев
️️️️
С. Делев
ГОЛ! 1:1!
А. Зенели
Пас отдал
Ф. Алити
61'
Замена
Б. Халими
️️️️
Б. Целина
58'
54'
Желтая карточка
С. Попов
41'
Желтая карточка
И. Попов
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Божиков
Пас отдал
Т. Неделев
36'
Желтая карточка
С. Славчев
Желтая карточка
М. Войвода
19'
19'
Желтая карточка
А. Недялков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
15
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Косово
12
Висар Бекай
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
8
Бесар Халими
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
18
Галин Иванов
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
99
Радослав Василев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
6
Криэциу
17
Кололли
5
Шала
10
Зенели
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
3-5-1-1
13
Михайлов
5
Бодуров
15
Божиков
14
Недялков
16
Малинов
8
Неделев
0
Славчев
7
Костадинов
9
Попов
2
Попов
10
Делев
17
Кололли
23
Пакярада
23
Пакярада
17
Кололли
9
Целина
8
Халими
8
Халими
9
Целина
7
Костадинов
6
Антов
6
Антов
7
Костадинов
10
Делев
3
Занев
3
Занев
10
Делев
Остались в запасе
Косово
Болгария
12
Висар Бекай
ВР
23
Бернард Бериша
ЛВ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
99
Радослав Василев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
18
Галин Иванов
ЦП
0
Благой Макенджиев
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
19
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Петар Хубчев
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
23
Бернард Бериша
ЛВ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Василев
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
18
Галин Иванов
ЦП
0
Благой Макенджиев
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
19
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Петар Хубчев
Статистика матча Косово - Болгария
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
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