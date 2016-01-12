Михал Жиро - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Жиро
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Жиро
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|7
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2016
|1' -45'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|02.04.2016
|1' -68'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.03.2016
|1' -72'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13.03.2016
|45' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|08.03.2016
|45' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|16.01.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:3
|Кардифф (Кардифф)
|40'
|12.01.2016
|1' -83'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:2
|Фулхэм (Лондон)
|6' 13'