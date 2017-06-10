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Пьер-Филиппо Мацца
Статистика
Пьер-Филиппо Мацца - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1988 (38)
#2 | Защитник
Сан-Марино
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Марино
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Германия
7 : 0
10.06.2017
Сан-Марино
1' - 69'
66'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Сан-Марино
0 : 6
26.03.2017
Чехия
84' - 90'
90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Сан-Марино
0 : 8
11.11.2016
Германия
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Норвегия
4 : 1
11.10.2016
Сан-Марино
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Северная Ирландия
4 : 0
08.10.2016
Сан-Марино
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