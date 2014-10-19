Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Гаращенков
Статистика
Сергей Гаращенков - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1990 (36)
#18 | Защитник
184 см | 80 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мариуполь
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
1 : 0
19.10.2014
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
3 : 0
20.09.2014
Мариуполь
1' - 85'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
2 : 2
14.09.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Шахтер
3 : 0
29.08.2014
Мариуполь
1' - 79'
22'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Мариуполь
1 : 2
26.07.2014
Волынь
Был в запасе
Главные новости
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
5
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
2
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
3
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+