Сергей Гаращенков - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гаращенков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Гаращенков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|20.09.2014
|1' -85'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.09.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|29.08.2014
|1' -79'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|22'
|26.07.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Волынь (Луцк)