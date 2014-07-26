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    Сергей Гаращенков - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Игоревич
    Фамилия Гаращенков
    Команда Мариуполь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2014 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    20.09.2014 1' -85' Металлург (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    14.09.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    29.08.2014 1' -79' Шахтер (Донецк) 3:0 Мариуполь (Мариуполь)
    22'
    26.07.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Волынь (Луцк)
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