Фроди Беньяминсен - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Фроди
|Фамилия
|Беньяминсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тофтир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1977 (45 лет)
|Имя
|Фроди
|Фамилия
|Беньяминсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тофтир
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1977 (45 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|8
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|1' -90'
|Венгрия
|1:0
|Фарерские острова
|18'
|07.10.2017
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:0
|Латвия
|03.09.2017
|1' -90'
|Фарерские острова
|1:0
|Андорра
|32'
|09.06.2017
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:2
|Швейцария
|41'
|13.11.2016
|1' -89'
|Швейцария
|2:0
|Фарерские острова
|86'
|10.10.2016
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:6
|Португалия
|07.10.2016
|1' -90'
|Латвия
|0:2
|Фарерские острова
|06.09.2016
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:0
|Венгрия
|54'