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    Фроди Беньяминсен - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Фроди
    Фамилия Беньяминсен
    Команда ХБ Торсхавн
    Состав Основной
    Родной город Тофтир
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1977 (45 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 8 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 1' -90' Венгрия 1:0 Фарерские острова
    18'
    07.10.2017 1' -90' Фарерские острова 0:0 Латвия
    03.09.2017 1' -90' Фарерские острова 1:0 Андорра
    32'
    09.06.2017 1' -90' Фарерские острова 0:2 Швейцария
    41'
    13.11.2016 1' -89' Швейцария 2:0 Фарерские острова
    86'
    10.10.2016 1' -90' Фарерские острова 0:6 Португалия
    07.10.2016 1' -90' Латвия 0:2 Фарерские острова
    06.09.2016 1' -90' Фарерские острова 0:0 Венгрия
    54'
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