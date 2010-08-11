Хендрик Рубексен - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Рубексен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1983 (39 лет)
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Рубексен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 1983 (39 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2010
|1' -90'
|Словения
|5:1
|Фарерские острова
|70'
|07.09.2010
|1' -90'
|Италия
|5:0
|Фарерские острова
|03.09.2010
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:3
|Сербия
|11.08.2010
|1' -90'
|Эстония
|2:1
|Фарерские острова