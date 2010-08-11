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    Хендрик Рубексен - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Хендрик
    Фамилия Рубексен
    Команда ХБ Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 ноября 1983 (39 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2010 1' -90' Словения 5:1 Фарерские острова
    70'
    07.09.2010 1' -90' Италия 5:0 Фарерские острова
    03.09.2010 1' -90' Фарерские острова 0:3 Сербия
    11.08.2010 1' -90' Эстония 2:1 Фарерские острова
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