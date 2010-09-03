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Фарерские острова - Сербия
Фарерские острова - Сербия: обзор матча 03 сентября 2010
Фарерские острова
03.09.2010, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа C, 1 тур
0 : 3
Завершен
Сербия
14'
Д. Лазович
18'
Д. Станкович
90+1'
Н. Жигич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Сербия
+1
ГОЛ! 0:3!
Н. Жигич
Желтая карточка
А. Рукавина
Замена
М. Нинкович
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Хансен
️️️️
К. Хольст
Замена
Ю. Хансен
️️️️
Я. Петерсен
Замена
Р. Петрович
️️️️
Д. Станкович
Замена
К. Моуритсен
️️️️
Д. Удсен
Замена
А. Лукович
️️️️
И. Обрадович
Желтая карточка
И. Обрадович
18'
ГОЛ! 0:2!
Д. Станкович
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
8
Симун Самуэльсен
ЦП
0
Янн-Инги Петерсен
ЦП
10
Кристиан Хольст
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
0
Хендрик Рубексен
ЦФ
Главный тренер
Брайн Керр
Сербия
23
Анджелко Джуричич
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
0
Неманья Видич
ЦЗ
0
Невен Суботич
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
0
Милан Йованович
ЛП
22
Здравко Кузманович
ЦП
0
Деян Станкович
ЦП
0
Милош Красич
ПП
18
Данко Лазович
ЦФ
15
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Решад Куновац
Фарерские острова
0
Юстинус Хансен
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
Сербия
0
Александар Лукович
ЛЗ
4
Радосав Петрович
ОП
0
Милош Нинкович
ЦП
3-5-1-1
1
Нильсен
2
Наес
4
Грегерсен
0
Давидсен
0
Петерсен
10
Хольст
13
Удсен
7
Беньяминсен
8
Самуэльсен
14
Эдмундссон
0
Рубексен
4-4-2
23
Джуричич
0
Видич
0
Суботич
22
Обрадович
2
Рукавина
0
Красич
22
Кузманович
0
Станкович
0
Йованович
15
Жигич
18
Лазович
13
Удсен
12
Моуритсен
12
Моуритсен
13
Удсен
0
Петерсен
0
Хансен
0
Хансен
0
Петерсен
10
Хольст
21
Хансен
21
Хансен
10
Хольст
22
Обрадович
0
Лукович
0
Лукович
22
Обрадович
0
Станкович
4
Петрович
4
Петрович
0
Станкович
18
Лазович
0
Нинкович
0
Нинкович
18
Лазович
Остались в запасе
Фарерские острова
Сербия
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Решад Куновац
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Брайн Керр
Главный тренер
Решад Куновац
Статистика матча Фарерские острова - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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1 : 1
02.10.2026
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Лига наций, 2 тур
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1 : 1
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
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Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
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