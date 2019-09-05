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    Атли Грегерсен - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Атли
    Фамилия Грегерсен
    Команда Викингур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июня 1982 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.11.2019 1' -90' Швеция 3:0 Фарерские острова
    45'
    15.11.2019 1' -90' Норвегия 4:0 Фарерские острова
    15.10.2019 1' -90' Фарерские острова 1:0 Мальта
    12.10.2019 1' -90' Фарерские острова 0:3 Румыния
    05.09.2019 1' -90' Фарерские острова 0:4 Швеция
    28'
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