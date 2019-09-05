Атли Грегерсен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Атли
|Фамилия
|Грегерсен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1982 (40 лет)
|Имя
|Атли
|Фамилия
|Грегерсен
|Команда
|Викингур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1982 (40 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.11.2019
|1' -90'
|Швеция
|3:0
|Фарерские острова
|45'
|15.11.2019
|1' -90'
|Норвегия
|4:0
|Фарерские острова
|15.10.2019
|1' -90'
|Фарерские острова
|1:0
|Мальта
|12.10.2019
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:3
|Румыния
|05.09.2019
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:4
|Швеция
|28'