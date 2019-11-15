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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Фарерские острова
Норвегия - Фарерские острова: обзор матча 15 ноября 2019
Норвегия
15.11.2019, пятница, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 9 тур
4 : 0
Завершен
Фарерские острова
4'
Т. Региниуссен
8'
И. Фоссум
62'
А. Серлот
65'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Фарерские острова
86'
Желтая карточка
К. Ольсен
ГОЛ! 4:0!
А. Серлот
Пас отдал
О. Селнаэс
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Серлот
Пас отдал
И. Фоссум
62'
42'
Желтая карточка
Р. Балдвинссон
ГОЛ! 2:0!
И. Фоссум
Пас отдал
Д. Кинг
8'
ГОЛ! 1:0!
Т. Региниуссен
Пас отдал
О. Селнаэс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
16
Йонас Свенссон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
3
Айер
4
Региниуссен
14
Эльабделлауи
13
Селнаэс
19
Хенриксен
8
Берге
10
Фоссум
7
Кинг
7
Серлот
3-2-4-1
1
Нильсен
19
Йонссон
15
Балдвинссон
15
Фэре
8
Ватнсдаль
4
Грегерсен
10
Ватнхамар
8
Хендрикссон
9
Соренсен
7
Бьярталид
14
Эдмундссон
Остались в запасе
Норвегия
Фарерские острова
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
16
Йонас Свенссон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Стен Грютебуст
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
16
Йонас Свенссон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Норвегия - Фарерские острова
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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