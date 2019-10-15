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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Фарерские острова - Мальта
Фарерские острова - Мальта: обзор матча 15 октября 2019
Фарерские острова
15.10.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 8 тур
1 : 0
Завершен
Мальта
71'
Р. Балдвинссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Мальта
75'
Желтая карточка
С. Борг
ГОЛ! 1:0!
Р. Балдвинссон
Пас отдал
Б. Хендрикссон
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Пол Фенеч
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
4-3-1
1
Нильсен
8
Ватнсдаль
15
Балдвинссон
3
Давидсен
4
Грегерсен
8
Хендрикссон
6
Ханссон
10
Ватнхамар
14
Эдмундссон
3-1-1
1
Бонелло
22
Мускат
5
Агиус
4
Борг
4
Фенеч
9
Мифсуд
Остались в запасе
Фарерские острова
Мальта
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
1
Эндрю Хогг
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Остались в запасе
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Остались в запасе
1
Эндрю Хогг
ВР
12
Джастин Хабер
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Статистика матча Фарерские острова - Мальта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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