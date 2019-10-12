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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Фарерские острова - Румыния
Фарерские острова - Румыния: обзор матча 12 октября 2019
Фарерские острова
12.10.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 7 тур
0 : 3
Завершен
Румыния
74'
Г. Пушкаш
83'
А. Митрица
90+4'
К. Кешеру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Румыния
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
К. Кешеру
Пас отдал
А. Митрица
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрица
Желтая карточка
Э. Нильсен
82'
80'
Желтая карточка
Н. Банку
Замена
Э. Нильсен
️️️️
Р. Балдвинссон
78'
76'
Желтая карточка
П. Антон
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
К. Ольсен
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Н. Станчу
Желтая карточка
Д. Соренсен
71'
69'
Замена
А. Митрица
️️️️
Ф. Коман
65'
Замена
К. Кешеру
️️️️
Ф. Андоне
Желтая карточка
Х. Ханссон
47'
Желтая карточка
Б. Хендрикссон
45'
18'
Желтая карточка
И. Неделчару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Пол Антон
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Флоринел Коман
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
14
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Фарерские острова
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
15
Эли Нильсен
ЦП
3
Арни Фредриксберг
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
22
Александру Митрица
ЦП
0
Михай Бордеяну
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-5-1
1
Нильсен
8
Ватнсдаль
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
3
Давидсен
10
Ватнхамар
6
Ханссон
8
Хендрикссон
9
Соренсен
7
Бьярталид
11
Ольсен
3-3-1-3
12
Тэтэрушану
5
Неделчару
21
Кирикеш
11
Банку
0
Антон
10
Станчу
6
Бензар
10
Хаджи
14
Андоне
17
Пушкаш
7
Коман
15
Балдвинссон
15
Нильсен
15
Нильсен
15
Балдвинссон
11
Ольсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
11
Ольсен
7
Коман
22
Митрица
22
Митрица
7
Коман
14
Андоне
13
Кешеру
13
Кешеру
14
Андоне
Остались в запасе
Фарерские острова
Румыния
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Михай Бордеяну
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
12
Кристиан Йоенсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
3
Арни Фредриксберг
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Остались в запасе
1
Ионуц Раду
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Алин Тошка
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Михай Бордеяну
ЦП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Фарерские острова - Румыния
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Торсвеллур
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