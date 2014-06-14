Рой Миллер - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Имя
|Рой
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2014
|Был в запасе
|Коста-Рика
|1:1
(5:3)п
|Греция
|24.06.2014
|1' -90'
|Коста-Рика
|0:0
|Англия
|20.06.2014
|Был в запасе
|Италия
|0:1
|Коста-Рика
|14.06.2014
|Был в запасе
|Уругвай
|1:3
|Коста-Рика