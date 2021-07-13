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    Дэвид МакМиллан - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Дэвид
    Фамилия МакМиллан
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 5 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 72' -89' Дандолк (Дандолк) 1:2 Витесс (Арнем)
    05.08.2021 1' -59' Витесс (Арнем) 2:2 Дандолк (Дандолк)
    29.07.2021 1' -63' Левадия (Таллин) 1:2 Дандолк (Дандолк)
    44'
    22.07.2021 1' -86' Дандолк (Дандолк) 2:2 Левадия (Таллин)
    27'
    13.07.2021 1' -77' Ньютаун (Ньютаун) 0:1 Дандолк (Дандолк)
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