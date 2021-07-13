Дэвид МакМиллан - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|МакМиллан
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1988 (34 года)
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|МакМиллан
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|5
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|72' -89'
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Витесс (Арнем)
|05.08.2021
|1' -59'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Дандолк (Дандолк)
|29.07.2021
|1' -63'
|Левадия (Таллин)
|1:2
|Дандолк (Дандолк)
|44'
|22.07.2021
|1' -86'
|Дандолк (Дандолк)
|2:2
|Левадия (Таллин)
|27'
|13.07.2021
|1' -77'
|Ньютаун (Ньютаун)
|0:1
|Дандолк (Дандолк)