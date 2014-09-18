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    Эрик Тие-Би - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Тие-Би
    Команда Кевийи
    Состав Основной
    Родной город Бедиала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1990 (32 года)
    Рост 189
    Вес 76
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -75' Партизан (Белград) 0:0 Астерас (Триполис)
    33'
    27.11.2014 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:2 Бешикташ (Стамбул)
    02.10.2014 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 Партизан (Белград)
    18.09.2014 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 1:1 Астерас (Триполис)
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