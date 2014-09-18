Эрик Тие-Би - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Тие-Би
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бедиала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|76
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Тие-Би
|Команда
|Кевийи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бедиала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -75'
|Партизан (Белград)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|33'
|27.11.2014
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:2
|Бешикташ (Стамбул)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|Партизан (Белград)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|1:1
|Астерас (Триполис)