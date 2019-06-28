Статистика по турнирам

Кубок Америки 2019 Кубок Америки 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Кубок Америки 2011