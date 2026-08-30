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Парагвай. Примера
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Серро Портеньо
Роберто Фернандес
Статистика
€ 100 тыс
Роберто Фернандес - статистика
Серро Портеньо
29 марта 1988 (38)
#25 | Вратарь
191 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 7 тур
Серро Портеньо
1 : 1
30.08.2026
Либертад
1' - 90'
46'
Статистика по турнирам
Парагвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Олимпиада 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Бразилия. Серия А 2020
Кубок Америки 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парагвай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Мексика
1 : 2
19.11.2025
Парагвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
США
2 : 1
16.11.2025
Парагвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
2 : 0
14.10.2025
Парагвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 2
10.10.2025
Парагвай
1' - 90'
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