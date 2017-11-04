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Расселл Мартин
Статистика
Расселл Мартин - статистика
Завершил карьеру
4 января 1986 (40), Брайтон
#16 | Защитник
183 см | 73 кг
Шотландия | Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Шотландия. Плей-офф 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
2 : 1
04.11.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
0 : 2
31.10.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
4 : 0
26.08.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Астон Вилла
4 : 2
19.08.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
2 : 0
16.08.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
1 : 3
13.08.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Фулхэм
1 : 1
05.08.2017
Норвич Сити
1' - 90'
25'
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