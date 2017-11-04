Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Шотландия. Плей-офф 2017/2018 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012