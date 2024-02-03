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Гекхан Торе
Статистика
Гекхан Торе - статистика
Завершил карьеру
20 января 1992 (34), Кельн
#30 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Турция | Германия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Лига Европы 2015/2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
0 : 0
03.02.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
3 : 0
28.10.2023
Коньяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
3 : 1
08.10.2023
Коньяспор
81' - 90'
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