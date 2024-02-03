Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011