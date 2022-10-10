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Федерико Фернандес
Статистика
Федерико Фернандес - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1989 (37), Трес Алгарробос
#6 | Защитник
189 см | 81 кг
Аргентина | Италия
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Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 1
10.10.2022
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 1
03.10.2022
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 0
17.09.2022
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 4
11.09.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 0
04.09.2022
Эльче
Был в запасе
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