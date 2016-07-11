Андрей Елисеев - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Елисеев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|76
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Елисеев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2016
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|17.08.2016
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|13.08.2016
|1' -71'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Балтика (Калининград)
|06.08.2016
|74' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|16.07.2016
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|11.07.2016
|68' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)