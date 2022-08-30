Дмитрий Шилов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Шилов
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1991 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Шилов
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1991 (32 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -45'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)
|30.08.2022
|46' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)