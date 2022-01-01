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Дмитрий Синкевич
Статистика
Дмитрий Синкевич - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1990 (36)
#11 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Россия
Статистика
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