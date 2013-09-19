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    Андрей Порываев - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Порываев
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1982 (41 год)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 4 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 1' -90' Маккаби (Хайфа) 2:1 Шахтер (Караганда)
    28.11.2013 1' -83' Шахтер (Караганда) 0:2 ПАОК (Салоники)
    41'
    24.10.2013 1' -90' Шахтер (Караганда) 1:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    45'
    19.09.2013 1' -87' ПАОК (Салоники) 2:1 Шахтер (Караганда)
    37' 87'
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