Андрей Порываев - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Порываев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Порываев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1982 (41 год)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|4
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|28.11.2013
|1' -83'
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|41'
|24.10.2013
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|45'
|19.09.2013
|1' -87'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шахтер (Караганда)
|37' 87'