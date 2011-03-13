|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2011
|81' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|29.07.2011
|83' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|23.07.2011
|61' -90'
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|07.05.2011
|75' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|29.04.2011
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|77'
|23.04.2011
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|09.04.2011
|65' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|7:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.04.2011
|80' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|13.03.2011
|62' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)