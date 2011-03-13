Дмитрий Домрин - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Домрин
|Команда
|Подолье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Домрин
|Команда
|Подолье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.2011
|83' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.06.2011
|64' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|21.06.2011
|58' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|06.05.2011
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|30.04.2011
|72' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.04.2011
|74' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.04.2011
|1' -60'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|31'
|18.03.2011
|60' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.03.2011
|82' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)