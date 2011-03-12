|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2011
|84' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.05.2011
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.05.2011
|64' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|22.04.2011
|88' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.04.2011
|73' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|09.04.2011
|67' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|7:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|88'
|03.04.2011
|58' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.03.2011
|53' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.03.2011
|79' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)